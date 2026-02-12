Англія

Японець залишив поле на ношах у матчі проти Сандерленда, у Ліверпулі чекають результатів медичного обстеження.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підтвердив, що півзахисник Ватару Ендо зазнав серйозної травми гомілкостопа у матчі проти Сандерленда, який завершився мінімальною перемогою мерсисайдців з рахунком 1:0.

Японський футболіст покинув поле на ношах у другому таймі на стадіоні Stadium of Light після невдалого руху, коли, ймовірно, зачепився ногою за газон. Ендо розпочинав гру на позиції правого захисника і став черговим гравцем Ліверпуля, який отримав травму на цій позиції після Конора Бредлі та Жеремі Фрімпонга.

"Так, травма серйозна, але наскільки – поки не знаємо. Має бути обстеження, але виглядає все не дуже добре. Я не впевнений, що саме постраждало – кісточка або стопа, але, якщо це кісточка, завтра все стане ясно. Припускаю, що він вибув надовго", — заявив тренер.

