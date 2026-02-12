Англія

Центральний захисник Борнмута Маркос Сенесі може підсилити оборонну лінію "шпор".

Центральний захисник Борнмута Маркос Сенесі потрапив до сфери інтересів одного з лондонських клубів. Про це відрапортував інсайдер Маттео Моретто у своїх соціальних мережах.

Як стало відомо журналісту, у підписанні аргентинського футболіста зацікавлений Тоттенгем. "Шпори" наразі активно шукають гравця для підсилення центру оборони.

28-річний аргентинець виступає за Борнмут з серпня 2022 року. Контракт захисника розрахований до кінця червня 2026-го, що робить його трансфер влітку вельми вірогідним. Ринкова вартість гравця становить 22 мільйони євро.

У поточному сезоні англійської Прем'єр-ліги Маркос провів 25 поєдинків, у яких зробив чотири асисти та отримав сім жовтих карток.

