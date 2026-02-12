Україна

Президент УАФ розповів про міжнародні програми, турніри та підтримку юних футболістів у складних умовах.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився подробицями розвитку дитячого футболу в Україні під час війни та наголосив на його важливій соціальній ролі.

"Мабуть, ми єдина країна у світі, яка здатна грати у футбол під час війни. Але значення футболу величезне. Це надія. Надія для багатьох дітей, особливо для молодого покоління.

Ми дуже сильно намагаємося вивозити дітей за кордон, ведемо переговори з багатьма федераціями, щоб знайти угоди. За ці два роки нам вдалося вивезти понад 700 дітей на кемпінги.

Навіть в Італії президент Гравіна був дуже люб’язний, Італія приймала наших дітей, Франція, Німеччина, зараз ведемо переговори з Австрією та багатьма іншими країнами, бо діти страждають найбільше.

Ми підвищили бюджет, організовуємо турніри. Минулого року запустили два великі проєкти, один називається School League, у якому взяли участь понад 16 тисяч дітей.

За два дні до фіналу був ракетний удар, дрон, батьки не наважилися відправляти дітей, але ми зробили їм сюрприз — я запросив Блохіна і Бєланова. Для них бачити таких людей — це ковток свіжого повітря, бо в них є надія", — підсумував Шевченко в інтерв'ю Prime Video Sport IT.

