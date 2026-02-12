Іспанія

Суперліга все.

Президент ПСЖ та Асоціації європейських клубів Нассер Аль-Хелаїфі висловився щодо примирення мадридського Реала з УЄФА. Його слова наводить Marca.

«Президент Флорентіно Перес – чудова людина. Він допоміг Реалу досягти найкращих результатів для європейського футболу. Велике вам спасибі, і я ціную надану мені довіру.

Також хочу подякувати Челсі, особливо Бехдаду Егбалі (співвласник Челсі — прим.), який був зі мною від початку переговорів.

Президент Жоан Лапорта виявив велику мужність і лідерські якості – він також заслуговує на велике визнання. Діалог здобув перемогу над розбіжностями.

Я давно вірив у мирний процес, але ми не знали, чи вдасться нам всім домовитися. Ми вели переговори, незважаючи на наші розбіжності, але завжди з бажанням досягти угоди, завжди думаючи про колективні інтереси та знаходячи порозуміння», – сказав Аль-Хелайфі.