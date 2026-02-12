Перша домашня поразка "Чорних котів" в цьому сезоні АПЛ.
Арне Слот, Getty images
12 лютого 2026, 15:00
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував перемогу над Сандерлендом (1:0) в рамках 26-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.
«Дуже важлива перемога. Нам довелося викластися на повну після двох днів відпочинку. А зараз знову складний виїзний матч.
Ми знову показали, як добре вміємо грати з м'ячем. Сьогодні ми створили багато моментів. Ми виявляли характер протягом усієї гри, тому ми їдемо звідси з перемогою 1:0.
У другому таймі ми мали багато хороших відрізків і чимало ситуацій, коли наші якісні гравці опинялися в перспективних позиціях. Загалом по самовіддачі це був справді сильний виступ», — сказав Слот.
Після цієї перемоги Ліверпуль набрав 42 очки та розташовується на шостому рядку турнірної таблиці АПЛ.