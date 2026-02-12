Англія

Німецький тренер погодив новий контракт із ФА, офіційне оголошення можуть зробити найближчим часом.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель досяг домовленості щодо продовження контракту з національною командою до 2028 року. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, нинішня угода Тухеля була розрахована до завершення чемпіонату світу, однак сторони погодили новий довгостроковий контракт, який має закріпити німецького фахівця на посаді ще на кілька років. Офіційне оголошення може відбутися вже найближчим часом.

Також зазначається, що Тухель входив до списку кандидатів, яких розглядав Манчестер Юнайтед, проте тренер вирішив залишитися зі збірною Англії та продовжити роботу над розвитком команди.

Федерація футболу Англії розраховує, що стабільність на тренерській позиції допоможе національній команді успішно виступити на найближчих великих турнірах.

За підсумками жеребкування чемпіонату світу-2026 збірна Англії потрапила до групи L, де зіграє з Хорватією, Ганою та Панамою.