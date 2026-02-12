Англія

Півзахисник Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт потрапив до сфери інтересів бірмінгемського клубу.

Півзахисник Ноттінгем Форест Морган Гіббс-Вайт може змінити клубну прописку. У трансфері 26-річного футболіста зацікавлена бірмінгемська Астон Вілла, інформує Teamtalk.

Ринкова вартість англійського гравця оцінюється у 65 мільйонів євро. Термін чинної трудової угоди між Морганом та "лісниками" закінчується наприкінці червня 2028 року.

У нинішньому сезоні англійської Прем'єр-ліги Гіббс-Вайт провів 26 поєдинків. Півзахисник записав на свій рахунок шість забитих м'ячів та дві гольові передачі.

Наразі Астон Вілла посідає третє місце в таблиці АПЛ, тоді як Ноттінгем Форест йде 17-м.

