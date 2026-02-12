Україна

22-річний правий оборонець уклав контракт із клубом до літа 2027 року.

Головний аутсайдер УПЛ СК Полтава офіційно оголосив про підписання нового футболіста. До команди на правах вільного агента приєднався 22-річний правий захисник Ілля Ухань.

Як повідомляє пресслужба клубу, молодий оборонець підписав контракт до кінця червня 2027 року. У Полтаві розраховують, що гравець посилить конкуренцію на правому фланзі оборони та допоможе команді у боротьбі за збереження місця в еліті.

Нагадаємо, що Ілля Ухань перебував у структурі Олександрії з липня 2024 року. У поточному сезоні він провів 5 матчів за основну команду в усіх турнірах. Також на його рахунку 10 поєдинків за Олександрію-2 у Другій лізі.

Раніше Ухань виступав на молодіжному рівні за Маріуполь, Колос, Чорноморець та Кривбас.