Англія

Австралійський фахівець дав свою оцінку "шпорам".

Колишній головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про лондонський клуб. Його слова наводить ESPN.

«Очевидно, Тоттенгем збудував неймовірний стадіон, неймовірну тренувальну базу. Але якщо подивитися на витрати, особливо на структуру заробітної плати, це не топ-клуб. Я бачив це тому, що ми не виходили на ринок, щоб підписати гравців.

Я намагався зламати менталітет Тоттенгема. Усі мої розмови про трофей у другий рік роботи були заради клубу. Ніхто всередині не наважився б сказати таке – бо вони надто боялися. Вони були близькі до титулу кілька разів.

І ось ми зламали це, вигравши щось. І що вони зробили? Все зруйнували та почали заново. Цікаво, чого вони намагаються досягти?», – сказав Постекоглу.

Нагадаємо, що Постекоглу було звільнено з посади головного тренера Тоттенгема після перемоги у Лізі Європи. Цей трофей став першим для «шпор» з 2008 року.