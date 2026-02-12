Англія

Челсі очолює гонку за сербського форварда Ювентуса, який може стати вільним агентом.

Нападник Душан Влахович може залишити Ювентус після закінчення нинішнього сезону.

За даними TEAMtalk, туринський клуб не буде продовжувати контракт із сербом, який спливає 30 червня 2026 року, тому влітку футболіст стане вільним агентом.

У підписанні форварда зацікавлено безліч клубів, проте лідером у боротьбі за трансфер гравця став Челсі.

Душан Влахович перейшов у Ювентус із Фіорентини у 2022 році за 83 мільйони євро. У нинішньому сезоні нападник провів за туринський клуб 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів і віддав дві результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює вартість Влаховича у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що трансфер Влаховича до Мілана може зірватися через шалені запити агента.