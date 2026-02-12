Англія

Клуб АПЛ веде переговори з Вітором Перейрою після звільнення Шона Дайча.

Ноттінгем Форест продовжує тренерську турбулентність і близький до призначення вже четвертого наставника у поточному сезоні. Після нічного звільнення Шона Дайча клуб розпочав переговори з португальським фахівцем Вітором Перейрою.

Рішення про відставку Дайча ухвалили незабаром після безгольової нічиєї з Вулвергемптоном. Попри те, що команда програла лише один із шести останніх матчів Прем’єр-ліги, напружені відносини з гравцями та зростаюче невдоволення фанатів прискорили зміни на тренерському містку.

Перейра нині перебуває без роботи після звільнення з Вулвергемптона у листопаді. Він уже працював із власником Форест Евангелосом Марінакісом в Олімпіакосі, що може зіграти ключову роль у можливому призначенні. Минулого сезону португалець допоміг Вулвергхемптону зберегти місце в АПЛ, і цей досвід високо оцінюють у керівництві лісників.

Наразі Ноттінгем Форест посідає 17-те місце в турнірній таблиці Прем’єр-ліги, маючи три очки запасу над зоною вильоту.