Французькі медіа назвали двох головних претендентів на посаду головного тренера провансальців.
Хабіб Беє, Stade Rennais FC
12 лютого 2026, 17:22
Після розставання з Роберто Де Дзербі керівництво Марселя активізувало пошук нового наставника команди. За інформацією авторитетного видання L’Équipe, клуб уже окреслив основних кандидатів на вакантну посаду.
Серед фаворитів називають Хабіба Беє, який працював у Ренні, а також Сержіу Консейсау, нинішнього тренера Аль-Іттіхада. Обидва фахівці розглядаються як ключові претенденти на роль нового менеджера провансальського клубу.
Наразі Марсель посідає четверте місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи 39 очок після 21 туру чемпіонату Франції.