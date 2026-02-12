Франція

Французькі медіа назвали двох головних претендентів на посаду головного тренера провансальців.

Після розставання з Роберто Де Дзербі керівництво Марселя активізувало пошук нового наставника команди. За інформацією авторитетного видання L’Équipe, клуб уже окреслив основних кандидатів на вакантну посаду.

Серед фаворитів називають Хабіба Беє, який працював у Ренні, а також Сержіу Консейсау, нинішнього тренера Аль-Іттіхада. Обидва фахівці розглядаються як ключові претенденти на роль нового менеджера провансальського клубу.

ПСЖ — Марсель 5:0 Відео голів та огляд матчу Ліги 1

Наразі Марсель посідає четверте місце в турнірній таблиці Ліги 1, маючи 39 очок після 21 туру чемпіонату Франції.