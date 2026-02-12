Англія

Зірковий півзахисник Реала визначився зі своїми кар'єрними планами на майбутнє.

Півзахисник Реал Мадрида Джуд Беллінгем прийняв рішення щодо свого майбутнього. За даними Touchline, хавбек хотів би спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі до завершення професійної кар'єри.

Проте це не означає, що футболіст планує змінити клубну прописку найближчим часом. Наразі Джуд зосереджений на виступах за іспанський гранд. Беллінгем перейшов до Реала з дортмундської Боруссії у 2023 році за 127 мільйонів євро. Його чинний контракт із "вершковими" розрахований до 30 червня 2029 року.

У поточному сезоні англійський півзахисник провів за мадридський клуб 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів та віддав чотири результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Беллінгема у 160 мільйонів євро.

