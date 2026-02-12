Англія

Німця все влаштовує в збірній Англії.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився після продовження контракту з Англійською футбольною асоціацією. «Я дуже радий. Саме я хотів спочатку укласти короткостроковий контракт на 18 місяців, тому що не був упевнений у тому, що чекає на мене в міжнародному футболі, як швидко я зможу адаптуватися і в чому суть роботи. Але дуже скоро я закохався в цю роботу і в цю роль, з самого першого дня я був дуже відданий своїй справі, і я дуже пишаюся.

За останні півроку я особливо відчув, як міцніє наш дух, як між гравцями створюється особливий зв'язок і як досягаються визначні результати, я із задоволенням продовжив контракт і спробую завершити повний цикл із двох турнірів.

Можливо, добре, що я не чекав багато чого. Тому спочатку я був досить обережний. Як я вже сказав, я можу повністю присвятити себе мрії – тренувати збірну Англії на чемпіонаті світу. Для мене це не проблема, я можу просто почати цю пригоду прямо зараз. Безумовно, ми так і зробили, почавши вивчати роботу загалом, як збирати команду, як вести відбір кандидатів, чим ми вже займаємося, а потім, починаючи з вересня, ми глибоко поринули у футбол, формували наш стиль і домагалися результатів. Ми відчуваємо згуртованість колективу та створюємо щось особливе, що зробило цей рік приголомшливим.

Думаю, це рішення дає нам ясність – це важливо для гравців, штабу, федерації та, звичайно, для вболівальників. Ми хочемо провести з командою повний цикл із двох турнірів, а в проміжку ми матимемо Лігу націй, так що ми постараємося поборотися за всі три титули», – сказав Тухель.

Новий контракт Тухеля зі збірною Англії розрахований до літа 2028 року.