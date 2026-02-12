Інше

рф не місце у європейському футболі.

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився щодо можливого повернення росіян до міжнародних змагань. Його слова наводить офіційний сайт організації.

«Слова Інфантіно? Зазвичай, я не хочу коментувати вислови інших, але це очікуване питання. Я подивився, що сказав Інфантіно. Мені здається історію перебільшили без причин. Інфантіно сказав, що ненависті надто багато. Він сказав, що питання треба вивчити, звичайно, все треба вивчати. Він говорив про молодих, дітей, які рано чи пізно повинні почати грати.

Я багато разів повторював нашу позицію. Я не експерт, але вважаю, що цю історію роздмухали без причин.

Сьогодні – конгрес УЄФА. Я говоритиму про УЄФА. Я можу сказати лише одне: я не хочу вступати в дискусію тут. Якщо хтось висловлює думку, то ніхто не повинен її ображати.

Позиція УЄФА ясна, вона не змінилася. Але ми щодня все вивчаємо. Світ так швидко змінюється, що складно за всім стежити. Тож подивимося, що буде у майбутньому. Я не можу коментувати дії ФІФА чи будь-яких урядів», – сказав Чеферін.