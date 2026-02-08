Інше

Інсайдер наголосив, що конфлікт португальця пов’язаний не з клубом, а зі стратегією саудівського інвестфонду.

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо пролив світло на ситуацію навколо Кріштіану Роналду, який нещодавно пропустив матчі Ан-Насра, та пояснив, що справа не в конфлікті з клубом.

За словами журналіста, португалець перебуває в хороших стосунках із тренерським штабом, партнерами по команді, керівництвом і вболівальниками. Роналду задоволений роботою людей, які безпосередньо керують клубом, і не має до них претензій.

Невдоволення футболіста спрямоване на інвестиційний фонд PIF, який контролює кілька команд Саудівської Про-Ліги та визначає бюджети й стратегічні рішення. Саме підхід фонду до управління лігою та клубами, за словами Романо, викликає роздратування у Роналду.

Інсайдер підкреслив, що мова не йде про розрив із Ан-Насром або бажання покинути команду. Роналду, за його інформацією, не планує конфліктувати з клубом, а лише висловлює невдоволення глобальною політикою керівництва ліги та окремими управлінськими рішеннями на найвищому рівні.

Таким чином, ситуація навколо португальця не пов’язана з внутрішніми проблемами в Ан-Насрі й не свідчить про негайні зміни в його майбутньому.

Раніше саудівська Про-ліга відповіла на звинувачення Роналду.