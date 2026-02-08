Колишній захисник Монако, Ліона та Марселя попрощався з футболом після виступів у Туреччині та Кубка Африки.
Колишній камерунський захисник Ніколя Нкулу офіційно оголосив про завершення професійної кар’єри. Своє рішення він пояснив в інтерв’ю Afrofoot:
"Я говорив дружині, що в день, коли у мене більше не буде сил вставати щоранку на тренування, я закінчу кар’єру. Цей момент настав, тому я зупиняюся", – поділився Нкулу.
Останнім клубом 32-річного футболіста став турецький Амед, який він покинув у травні 2025 року.
Нкулу найбільш відомий за виступами у Монако, Марселі, Ліоні та Торіно. Крім того, він грав за Вотфорд, Аріс і Газіантеп. Захисник став володарем Кубка ліги з Марселем у сезоні 2011/12 та переможцем Кубка Африки у складі збірної Камеруну в 2017 році.