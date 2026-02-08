Іспанія

Баски скористалися вилученням суперника й здобули яскраву домашню перемогу з рахунком 4:2.

Атлетік із Більбао впевнено переміг Леванте у матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги, завершивши гру з рахунком 4:2. Вирішальним фактором стала рання червона картка у складі гостей — уже на 17-й хвилині поле залишив Алан Маттурро, залишивши команду в меншості.

Головним героєм поєдинку став Горка Гурусета, який оформив дубль у першому таймі, відзначившись на 29-й та 34-й хвилинах. У другій половині зустрічі результат закріпили Ніколас Серрано та Роберт Наварро, який поставив крапку в компенсований час (90+9).

Леванте відповів двома м’ячами наприкінці матчу: забили Унаї Ельхесабаль на 81-й хвилині та Хон Оласагасті на 90+4-й, але врятувати гру гостям не вдалося.

Ця перемога дозволила Атлетіку набрати 28 очок, перервати серію з шести матчів без виграшів і піднятися на 10-ту позицію в турнірній таблиці. Леванте з 18 очками залишається на 19-му місці.

Атлетік Більбао - Леванте 4:2

Голи: Гурусета, 29, 34, Серрано, 86, Наварро, 90+9 - Ельгесабаль, 81, Оласагасті, 90+4

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Паредес, Лапорт, Берчіче (Бойро, 39) — Руїс де Галаррета (Гомес, 76), Хаурегісар (Рего, 62) — Серрано (Лекуе, 90), Гурусета (Наварро, 62), Вільямс (Санчес, 76) — Вільямс (Санчес, 76)

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте (Ельгесабаль, 65), Маттурро, Санчес — Мартінес (Андер Оласагасті, 65), Рагубер (Лосада, 81) — Тунде, Альварес (Арріага, 46), Ромеро (Еспі, 65) — Ейонг

Попередження: Паредес, Рего — Тольян

Вилучення: Маттурро, 17