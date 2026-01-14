Англія

Правий захисник Ліверпуля розпочав відновлення та подякував уболівальникам за підтримку.

Правий захисник Ліверпуля Конор Бредлі повідомив, що переніс хірургічне втручання після серйозної травми коліна, якої зазнав у матчі 21-го туру АПЛ проти Арсеналe (0:0).

22-річний гравець опублікував звернення у соцмережах, підтвердивши, що операція вже позаду, а попереду — тривалий етап реабілітації.

"Це сильний удар, але операція зроблена, тож відновлення починається зараз. Це буде нескоро, але я вже не можу дочекатися, щоб повернутися на поле за Ліверпуль та збірну Північної Ірландії. Дякую всім за підтримку", — написав Бредлі в Instagram-акаунті.



Раніше Ліверпуль офіційно підтвердив, що сезон 2025/26 для 20-річного захисника завершено достроково. За словами головного тренера Арне Слота, медичне обстеження виявило значне пошкодження зв’язок коліна, яке потребує тривалого відновлення, тож повернення Бредлі на поле очікується не раніше початку літньої передсезонної підготовки.

Нагадаємо, після падіння захисника на газон, вінгер Арсеналу Мартінеллі кинув мʼяч в Бредлі та намагався виштовхати гравця за межі поля, помилково вважавши, що Конор симулює. Згодом бразилець публічно перепросив за свій вчинок.