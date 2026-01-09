Англія

Бразильський вінгер Арсенала зв'язався з травмованим захисником Ліверпуля, щоб вибачитися за свою поведінку.

Габріел Мартінеллі спробував згладити кути після гучного скандалу, що стався на останніх хвилинах матчу АПЛ між Арсеналом та Ліверпулем.

Гравець канонірів, якого жорстко розкритикували експерти Гарі Невілл та Рой Кін за спробу стягнути травмованого Конора Бредлі з поля, повідомив, що вже зв'язався з опонентом.

У своєму зверненні в Instagram Мартінеллі пояснив, що діяв на емоціях і не усвідомлював серйозності ситуації:

"Ми списалися з Конором, і я вже попросив у нього вибачення. У запалі боротьби я справді не зрозумів, що він серйозно травмований. Я глибоко шкодую про свою реакцію. Ще раз бажаю Конору всього найкращого та швидкого одужання", — заявив вінгер.

Несподівано на захист гравця суперників став і головний тренер Ліверпуля Арне Слот. Замість того щоб роздмухувати конфлікт, нідерландський фахівець пояснив дії Мартінеллі загальною проблемою симуляцій у футболі.

"Я не знаю Габріела особисто, але він справляє враження хорошого хлопця, — зазначив Слот. — Проблема футболу в тому, що гравці так часто тягнуть час і симулюють, що іноді ти просто дратуєшся, коли хочеш забити гол. Не можна вимагати від Мартінеллі ясного мислення на 94-й хвилині. Я на 100% впевнений: якби він знав про травму, він би ніколи так не вчинив", — підсумував наставник.