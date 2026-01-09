Англія

Вболівальники та експерти обурені поведінкою бразильського вінгера.

Матч між лідерами АПЛ Арсеналом та Ліверпулем, який завершився нульовою нічиєю, запам'ятався не лише напруженою боротьбою, а й огидним інцидентом на останніх хвилинах.

Форвард канонірів Габріел Мартінеллі потрапив під шквал критики за свої дії щодо Конора Бредлі. Наприкінці зустрічі захисник мерсисайдців упав на газон, зазнавши, як згодом з'ясувалося, серйозної травми.

Однак Мартінеллі, розчарований результатом матчу та вважаючи, що суперник тягне час, кинув у лежачого гравця м'ячем, а потім спробував силою виштовхнути його за межі поля.Зрештою, Бредлі не зміг продовжити гру і покинув стадіон на ношах.

Легенда МЮ Гарі Невілл, коментуючи епізод на Sky Sports, не стримував емоцій:

"Ти не маєш права штовхати його за поле. Ти не можеш так робити, ідіоте! Це так низько. Я здивований, що гравці Ліверпуля не підбігли і не розібралися з ним. Це абсолютна ганьба", — заявив експерт.

Рой Кін також засудив дії бразильця, назвавши їх огидними та закликав Мартінеллі вибачитися.

Наставник Ліверпуля Арне Слот, намагався виправдати Мартінеллі:

"Я не знаю Габріела особисто, але він справляє враження приємного хлопця. Проблема для нього – і це загальна проблема у футболі – полягає в тому, що гравці дуже багато затягують час та прикидаються травмованими наприкінці матчів або під час гри, що іноді може дратувати. Я на 100 відсотків упевнений: якби він знав, наскільки серйозною може бути травма, він би ніколи так не вчинив. Але це виглядає погано, якщо травма справді виявиться такою, якої ми побоюємося.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета, захистив свого гравця, заявивши що бразилець не мав злого умислу: "Мартінеллі, ймовірно, не знав, що Бредлі був травмований. Я добре знаю Габі — він точно не мав наміру робити щось погане", — підсумував фахівець.

Тепер Ліверпуль очікує на вердикт лікарів щодо термінів відновлення Бредлі.