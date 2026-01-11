Англія

Молодий захисник пропустить вирішальну частину сезону та матчі відбору на ЧС-2026 після інциденту на Емірейтс.

Ліверпуль офіційно підтвердив, що сезон 2025/26 для Конора Бредлі закінчено достроково.

Правий захисник отримав серйозне пошкодження коліна під час матчу 20 туру АПЛ проти Арсенала минулої середи. Головний тренер червоних Арне Слот повідомив невтішні новини на пресконференції. Медичне обстеження виявило значне пошкодження зв'язок коліна, що вимагатиме тривалого процесу реабілітації.

"Це великий удар для нас і, насамперед, для самого Конора .Він провів чудовий відрізок сезону, але тепер змушений зосередитися на відновленні. Ми не очікуємо побачити його на полі до початку передсезонної підготовки влітку". — заявив наставник

Окрім Ліверпуля, величезних втрат зазнала національна збірна Північної Ірландії. Бредлі був ключовою фігурою команди у відбірковому циклі до Чемпіонату світу 2026 року. Тепер захисник гарантовано пропустить вирішальні матчі своєї збірної, що значно знижує шанси північноірландців на поїздку до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, після падіння захисника на газон, футболіст Арсенала Мартінеллі кинув мʼяч в Бредлі та намагався виштовхати гравця за межі поля, помилково вважавши що Конор симулює. Згодом публічно перепросив за свій вчинок.