Football.ua представляє прев'ю матчу 24-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 лютого та розпочнеться о 16:00.
Манчестер Юнайтед — Фулгем, Getty Images
01 лютого 2026, 07:40
У матчі 24-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед на рідному Олд Траффорд прийматиме Фулгем — поєдинок, що має серйозне турнірне значення для обох команд. Господарі ведуть напружену боротьбу за місце в Лізі чемпіонів, тоді як лондонці не приховують європейських амбіцій і готові кинути виклик фавориту.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ФУЛГЕМ
НЕДІЛЯ, 1 ЛЮТОГО, 16:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Майкла Карріка перебуває на підйомі. Призначення легенди клубу тимчасовим головним тренером до кінця сезону принесло миттєвий ефект: Манчестер Юнайтед здобув дві гучні перемоги поспіль — спочатку в дербі над Манчестер Сіті, а потім у драматичному матчі проти Арсеналу, який є лідером турнірної таблиці. Ці результати дозволили "червоним дияволам" піднятися на четверту сходинку таблиці та всерйоз заговорити про повернення до Ліги чемпіонів.
Втім, перед зустріччю з Фулгемом у Юнайтед є й кадрові проблеми. Серйозним ударом стала травма Патріка Доргу, який вибув приблизно на десять тижнів. Данський вінгер був одним із відкриттів останніх матчів і навіть відзначився шедевральним голом у ворота "канонірів". Його відсутність може відкрити шлях до стартового складу для Матеуса Куньї, тоді як Маттейс де Лігт і Джошуа Зіркзе залишаються поза грою, але мають повернутися найближчим часом.
Фулгем підходить до матчу без ролі статиста. Підопічні Марку Сілви виграли чотири з останніх семи поєдинків у лізі та піднялися до верхньої частини таблиці, зберігаючи реальні шанси на єврокубки. Лондонська команда демонструє впевнений, організований футбол і не боїться грати на чужих стадіонах.
Гарною новиною для гостей стало повернення з Кубка африканських націй Алекса Івобі, Семюеля Чуквуезе та Келвіна Бессі. Чуквуезе вже встиг відзначитися голом у матчі з Брайтоном, додавши варіативності атаці. Водночас Родріго Муніх, Кенні Тете та Саша Лукич залишаються в лазареті, а можливий дебют Оскара Бобба залежить від того, чи буде вчасно оформлено його перехід з Манчестер Сіті.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Майкла Карріка. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.60, тоді як потенційний успіх Фулгема оцінюється показником 5.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.25.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Магвайр, Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Амад, Фернандеш, Кунья — Мбемо
ФУЛГЕМ : Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Івобі, Берге — Чуквезе, Сміт-Роу, Кевін — Хіменес
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1