НЕДІЛЯ, 1 ЛЮТОГО, 16:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Майкла Карріка перебуває на підйомі. Призначення легенди клубу тимчасовим головним тренером до кінця сезону принесло миттєвий ефект: Манчестер Юнайтед здобув дві гучні перемоги поспіль — спочатку в дербі над Манчестер Сіті, а потім у драматичному матчі проти Арсеналу, який є лідером турнірної таблиці. Ці результати дозволили "червоним дияволам" піднятися на четверту сходинку таблиці та всерйоз заговорити про повернення до Ліги чемпіонів.

Втім, перед зустріччю з Фулгемом у Юнайтед є й кадрові проблеми. Серйозним ударом стала травма Патріка Доргу, який вибув приблизно на десять тижнів. Данський вінгер був одним із відкриттів останніх матчів і навіть відзначився шедевральним голом у ворота "канонірів". Його відсутність може відкрити шлях до стартового складу для Матеуса Куньї, тоді як Маттейс де Лігт і Джошуа Зіркзе залишаються поза грою, але мають повернутися найближчим часом.

Фулгем підходить до матчу без ролі статиста. Підопічні Марку Сілви виграли чотири з останніх семи поєдинків у лізі та піднялися до верхньої частини таблиці, зберігаючи реальні шанси на єврокубки. Лондонська команда демонструє впевнений, організований футбол і не боїться грати на чужих стадіонах.

Гарною новиною для гостей стало повернення з Кубка африканських націй Алекса Івобі, Семюеля Чуквуезе та Келвіна Бессі. Чуквуезе вже встиг відзначитися голом у матчі з Брайтоном, додавши варіативності атаці. Водночас Родріго Муніх, Кенні Тете та Саша Лукич залишаються в лазареті, а можливий дебют Оскара Бобба залежить від того, чи буде вчасно оформлено його перехід з Манчестер Сіті.