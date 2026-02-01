Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку іспанської Прімери, який розпочнеться 1 лютого о 15:00.

Мадридський Реал прийматиме Райо Вальєкано на Сантьяго Бернабеу, намагаючись оговтатися після фіаско на європейській арені та продовжити гонитву за лідером чемпіонату.

Реал Мадрид — Райо Вальєкано

Неділя, 1 лютого, 15:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Реал Мадрид знову опинився під шквалом критики після принизливої поразки від Бенфіки (2:4) у Лізі чемпіонів посеред тижня. Команда Альваро Арбелоа продемонструвала слабку ментальність, вилетівши з першої вісімки турнірної таблиці єврокубку. Хоча в Ла Лізі ситуація виглядає дещо кращою, "бланкос" все ще перебувають у процесі перебудови після відходу Хабі Алонсо. Поразка від Альбасете в Кубку на початку січня досі тисне на колектив, тож домашня гра проти аутсайдера — це не лише можливість набрати три очки, а й шанс довести свою спроможність боротися за титул. Проте тренерському штабу знову доведеться латати дірки в обороні через численні травми провідних захисників.

Райо Вальєкано переживає складні часи, намагаючись поєднувати виступи в Ла Лізі з дебютом у єврокубках. Минулорічний успіх став для "бджіл" справжнім випробуванням на міцність: обмежений склад не витримує інтенсивного стилю гри Іньїго Переса. Після поразки від Осасуни (1:3) команда перебуває лише в одному балі від зони вильоту. "Велетні" демонструють непогану самовіддачу, проте часто "просідають" наприкінці матчів, пропускаючи вирішальні голи. Поїздка на Бернабеу для Райо завжди є особливою подією, і зараз вони сподіваються скористатися пригніченим станом і кадровими проблемами своїх зіркових сусідів.

Головною інтригою матчу стане протистояння атакувальної потужності Реала та захисних редутів гостей. Райо має проблеми на флангах оборони, де травмовані обоє основних правих беків. Очікується, що господарів поведе вперед тріо Вінісіус — Мбаппе — Родріго, яке прагнутиме реабілітуватися перед власними вболівальниками за лісабонський провал. Якщо гостям не вдасться втримати високий темп протягом усіх 90 хвилин, індивідуальна майстерність мадридців навряд чи залишить шанси на сенсацію.

За версією betking на перемогу Реал Мадрид можна поставити з коефіцієнтом 1.25, тоді як потенційний успіх Райо Вальєкано оцінюється показником 11.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.33.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Беллінгем, Чуамені, Камавінга — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Райо Вальєкано: Баталья — Еспіно, Лежен, Сісс, Чаваррія — Валентін, Діас — де Фрутос, Паласон, А. Гарсія — Камельйо.

Не зіграють: ... (Реал Мадрид) — Мумін (Райо Вальєкано).

Під питанням: Рюдігер, Мілітао, Александер-Арнольд, Менді (Реал Мадрид) — Балліу, Раціу (Райо Вальєкано).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 2:1

