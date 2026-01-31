Англія

Мікелю Артеті довелося екстрено змінювати стартовий склад.

Лондонський Арсенал зіткнувся з несподіваною кадровою втратою за лічені хвилини до початку матчу Прем’єр-ліги проти Лідс Юнайтед на стадіоні Елланд Роу. Вінгер команди Букайо Сака, який мав вивести команду на поле з капітанською пов'язкою, отримав пошкодження під час розминки.

За інформацією журналіста ESPN Джеймса Оллі, 24-річний англієць відчув дискомфорт приблизно за 15 хвилин до стартового свистка і пішов у підтрибунне приміщення в супроводі фізіотерапевта. Ця травма стала серйозним ударом для команди Мікеля Артети, яка веде боротьбу за чемпіонський титул.

Тренерському штабу довелося швидко реагувати: Місце Сака у стартовому складі зайняв Ноні Мадуеке. Капітанську пов'язку замість травмованого вінгера одягнув захисник Габріел Магальяес.