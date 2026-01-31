Англія

Іспанець відзначив винятковий талант юного футболіста "канонірів".

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився про 16-річного вундеркінда лондонської команди Макса Доумана. Цитує іспанського фахівця офіційний сайт «канонірів».

«У нас є чудовий талант, який потрібно розвивати день у день, тому що в цьому гравці багато всього.

Безумовно, Макс – один із найкращих талантів. Він приєднався до нас вже у 15 років. Особисто я цього раніше не бачив. Хіба що був один хлопець у Барселоні, але, можливо, й у нього такого таланту не було.

Макс має харизму і характер, завдяки яким його не зломити, чи це певна ситуація, стадіон або суперник. Це дуже цінна якість.

Крім того, ми вже маємо хороші приклади інтеграції молодих гравців з академії до основного складу. Це дуже допомагає. При цьому справа не тільки в гравцях, а й у їхніх сім'ях, тому що вони відіграють вирішальну роль у їх освіті та розвитку. Ми дуже відповідально до цього ставимося», – сказав Артета.