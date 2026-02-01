Англія

Наставник визнав справедливість реакції трибун після 0:2 з Вест Гемом та пояснив камбек.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор після вольової перемоги над Вест Гемом (3:2) відкрито прокоментував свист уболівальників на адресу своєї команди та визнав, що критика з трибун у перерві була цілком заслуженою.

"Я мушу бути чесним: я б сам нас освистав у першому таймі. Наша гра була далеко не на тому рівні, на якому має бути Челсі", — заявив наставник синіх після фінального свистка.

Після першої половини матчу господарі поступалися 0:2, викликавши хвилю невдоволення на Стемфорд Брідж. Утім, у другому таймі лондонці відповіли трьома забитими м’ячами та вирвали всі три очки:

"У другому таймі вболівальники були фантастичними. Вони підштовхнули команду вперед, і гравці це відчули. Саме таку підтримку ми хочемо бачити, але ми повинні її заслужити своєю грою", — підкреслив Росеньйор.

Фахівець визнав, що відповідальність за нестабільну гру команди лежить насамперед на ньому:



"Це залежить тільки від мене. Я маю переконати людей, що я правильна людина для цієї роботи. Це не про слова — це про результати".

Росеньйор також наголосив, що розуміє амбіції фанатів Челсі:



"Вболівальники хочуть перемагати й вигравати трофеї. Я хочу того ж самого. Але ми будуємо команду, і це процес, який вимагає часу".

Оцінюючи старт своєї роботи на чолі синіх, тренер додав:



"Шість перемог у семи матчах — це непоганий початок, але ми повинні бути стабільнішими. Ми не можемо дозволяти собі такі перші тайми".

Після 24 турів АПЛ Челсі займає четверте місце маючи в своєму активі 40 залікових балів. Свій наступний матч команда проведе в Кубку Англійської Ліги проти Арсеналу вже в найближчий понеділок, 3 лютого.