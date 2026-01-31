Команда Мікеля Артети не дала суперникам нічого створити під час виїзної гри, а сама скористалась фланговими передачами.
Лідс — Арсенал, Getty Images
31 січня 2026, 18:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лідс — Арсенал 0:4
Голи: Субіменді, 27, Дарлоу, 38 (авт.), Йокерес, 69, Жезус, 86
Лідс: Дарлоу — Родон, Страйк, Гудмундссон — Богл, Ампаду, Груєв (Окафор, 46), Джастін (Лонгстафф, 46) — Штах (Ньйонто, 81), Ааронсон (Буонанотте, 71) — Калверт-Льюїн (Піру, 85).
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є (Калафіорі, 75) — Гаверц (Едегор, 61), Субіменді, Райс — Мадуеке (Мартінеллі, 61), Йокерес (Жезус, 76), Троссар (Езе, 81).
Попередження: Гудмундссон — Тімбер