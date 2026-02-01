Команда Арне Слота на Енфілді пропустила першою, але потім не залишила шансів суперникам у другому таймі.
Ліверпуль — Ньюкасл, Getty Images
01 лютого 2026, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ліверпуль — Ньюкасл 4:1
Голи: Екітіке, 41, 43, Вірц, 67, Конате, 90+3 — Гордон, 36
Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах (К'єза, 84), Вірц (Ендо, 87), Гакпо — Екітіке (Джонс, 83).
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Осула, 84), Тіав, Берн, Голл (А. Мерфі, 89) — Віллок (Вольтемаде, 73), Тоналі, Дж. Ремзі — Еланга (А. Мерфі, 73), Гордон, Барнс (Вісса, 72).
Попередження: Мак Аллістер — Гордон, Дж. Ремзі, Тіав, Берн