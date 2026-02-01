Англія

Керівництво аристократів обрало для захисника новий шлях розвитку через невдоволення поведінкою німецького гранда.

Челсі остаточно відмовився від ідеї повернення Аарона Ансельміно до дортмундської Боруссії на правах оренди. Як повідомляє Фабріціо Романо, рішення було ухвалено не лише зі спортивних причин, а й через напругу, що виникла між клубами.

Лондонський клуб обурили публічні коментарі представників Боруссії під час перебування Ансельміно в Німеччині. Дортмундці відкрито заявляли про бажання викупити контракт 20-річного захисника, що йшло врозріз із планами Челсі. На Стемфорд Брідж Ансельміно розглядають виключно як майбутню зірку основи й не мають наміру його продавати.

Ситуація загострилася після того, як Челсі достроково відкликав гравця з оренди в січні 2026 року через кадрові проблеми. Хоча Боруссія сподівалася передомовитися про нову угоду, сині заблокували будь-які переговори. Замість повернення до Бундесліги, Челсі знайшов для Ансельміно інший варіант для отримання ігрової практики.

Очікується, що найближчим часом захисник приєднається до французького Страсбура. Цей крок виглядає логічним, оскільки Страсбур входить до структури власників Челсі. Це дозволить лондонцям повністю контролювати розвиток гравця та уникнути ризиків, пов'язаних із тиском інших клубів щодо трансферу.

За першу частину сезону у складі чорно-жовтих, захисник відіграв 10 ігор у всіх турнірах, відзначився одним забитим голом та віддав один асист.