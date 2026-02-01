Можна очікувати на трансфер уже незабаром.
Жеремі Бога, Getty Images
01 лютого 2026, 09:10
Івуарійський нападник Жеремі Бога став однією з жертв минулорічного грудневого нападу фанатів французької Ніцци на клубний автобус та вже тоді повідомив "орликів" про бажання залишити команду під час зимового трансферного вікна.
Однак 29-річному виконавцю довелось чекати аж до заключних днів періоду переходів для того, щоб туринський Ювентус почав перемовини з Ніццою про можливий трансфер.
Наразі "зебри" можуть похизуватись тим, що вже домовились про трансфер із самим футболістом, із яким узгодили контракт до 2029 року з попередньою орендою та зарплатнею в 2,5 млн євро на рік.
Тим часом тривають перемовини з французьким клубом щодо фінальної суми відступних.
Чинний контракт Бога з Ніццою розрахований до 2027 року.
У цьому сезоні на рахунку гравця два голи та два асисти в 20 матчах.