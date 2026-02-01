Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 31 січня 2026 року.

Ліверпуль у матчі 24 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв Ньюкасл на власному полі (4:1).

Команда Арен Слота пропустила першою посеред стартової половини зустрічі, але після цього зуміла відігратись та навіть вийти вперед за рахунком ще до настання перерви.

А вже другий тайм у виконанні "червоних" був значно більш упевненим, тож вони додатковими двома м’яча довели власну перевагу за рахунком до суттєвої.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Ньюкасл у рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Ньюкасл 4:1

Голи: Екітіке, 41, 43, Вірц, 67, Конате, 90+3 — Гордон, 36

Ліверпуль: Аліссон — Собослаї, Конате, ван Дейк, Керкез — Мак Аллістер, Гравенберх — Салах (К'єза, 84), Вірц (Ендо, 87), Гакпо — Екітіке (Джонс, 83).

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр (Осула, 84), Тіав, Берн, Голл (А. Мерфі, 89) — Віллок (Вольтемаде, 73), Тоналі, Дж. Ремзі — Еланга (А. Мерфі, 73), Гордон, Барнс (Вісса, 72).

Попередження: Мак Аллістер — Гордон, Дж. Ремзі, Тіав, Берн