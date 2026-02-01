Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 січня 2026 року.

Завершилася 1438 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Через технологічне порушення одночасно відключилися лінії, що з’єднують енергосистеми Румунії та Молдови, а також Україну. Унаслідок цього в Україні та Молдові сталися масштабні знеструмлення. Зеленський сказав, що аварія могла виникнути через погодні умови, тоді як підтверджень зовнішнього втручання чи кібератаки немає.

У Флориді відбулися переговори американської делегації із російським представником Кирилом Дмитрієвим. Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав їх продуктивними й конструктивними.

У нових матеріалах зі справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна знову згадується принц Ендрю: у листуванні він запрошував Епштейна до Букінгемського палацу та розпитував про одну росіянку.

Федеральний уряд США вчергове зіткнувся із шатдауном. Ймовірно, він буде короткочасним, адже з 2 лютого Палата представників розгляне угоду про продовження фінансування, раніше ухвалену в Сенаті.

Генасамблея ООН закликала до тимчасового припинення бойових дій під час Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

3 початку доби відбулося 303 бойових зіткнення. Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 119 керованих авіабомб. Крім того, застосував 2510 дронів-камікадзе та здійснив 2437 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 72 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік населених пунктів Графське, Вільча, Вовчанські Хутори, Колодязне, Фиголівка. Українські підрозділи відбили 19 атак, ще пʼять бойових зіткнень наразі тривають.

12 атак відбили українські захисники на Купʼянському напрямку, у бік Петропавлівки, Піщаного, Курилівки, Новоосинового, Новоплатонівки, Глушківки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 23 атаки у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне та у бік Ставків, Новосергіївки, Шийківки, Степового, Діброви. Одне боєзіткнення триває.

На Словʼянському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка та у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки, Різниківки. Ще чотири боєзіткнення в даний час не завершено.

На Краматорському напрямку противник здійснив чотири атаки в районі Часового Яру та Оріхово-Василівки, тривають три боєзіткнення.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 38 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 68 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Білицьке, Гришине, Новопідгородне, Муравка, Новопавлівка, Іванівка.У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 106 окупантів та поранили 26; знищили 32 безпілотних літальних апарати, сім одиниць автомобільного транспорту, також уражено три танки, шість одиниць автомобільної техніки та десять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили девʼять атак окупантів, у районі Вербового та у бік Олександрограда, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали населені пункти Просяна, Новоселівка, Маломихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 42 атаки окупантів — у районах Гуляйполя, Мирного, Солодкого та у бік Добропілля, Варварівки, Залізничного, Святопетрівки, Зеленого, Староукраїнки. У деяких локаціях бої тривають дотепер.

Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Верхня Терса, Залізничне, Тернувате. На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Плавнів. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Вільнянськ, Комишуваха.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не відмічено.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Сьогодні весь день був надзвичайний режим у роботі уряду, Міненерго, усіх наших енергетичних компаній, обласних та місцевих влад. Вранці сталась технологічна аварія на мережі: дві лінії між Румунією і Молдовою та на території України перестали працювати. Причини детально зʼясовуються. Станом на зараз немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. Більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення.

Найбільш складні наслідки для Києва та Центральної України, Вінницької області, також для Чернігова, Харкова, нашої Сумщини. Необхідні сили були одразу залучені. За день сьогодні вдалося вийти загалом на ситуацію, яка була до цієї технологічної аварії, і зараз триває стабілізація та відновлення забезпечення наших людей.

Найбільш складно в Києві. Є значний дефіцит опалення: майже 3,5 тисячі будинків у різних районах без тепла. Місто, комунальні служби, енергетики обіцяють максимально виправити ситуацію по теплу на завтрашній ранок. Але темп цей повинен бути швидшим. Щодо забезпечення водою в Києві: сьогодні вода має бути в усіх споживачів у Києві. За звітами є, але перевіряємо. Дуже уважно.

Збільшено імпорт електрики. Харків, Чернігів та область, також Суми, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, – Київщина та Київ, інші наші міста та громади, Вінниця та область, Житомирщина, Кропивницький і область, Полтавщина, Черкаси й область, Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, Херсон, Одеса та область – я хочу подякувати всім нашим ремонтним бригадам, кожному й кожній, хто працює на відновлення, на запуск систем і на збереження української енергетики в цих надзвичайно складних умовах.

Важливо подякувати українським залізничникам за всю їх роботу по збереженню логістики, нашого транспортного сполучення, особливо з регіонами поруч із фронтом. Були російські удари по інфраструктурі Укрзалізниці: Запоріжжя, Дніпровщина. Очевидне бажання росіян відрізати наші міста одне від одного. Я хочу подякувати всім, хто протидіє. Укрзалізниця також допомагає і ремонтними бригадами на обʼєктах енергетики в наших містах.

Доповідав протягом дня Рустем Умєров. Постійно спілкуємося з американською стороною, очікуємо від них конкретики щодо подальших зустрічей. Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були і щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємось до них.

Ще одне. Фронт. Що б не відбувалось, наші позиції, наш захист на фронті – це ключова річ для збереження України, нашої незалежності, можливості вкладатись у дипломатію та відновлювати життя. Я дякую кожному нашому воїну. Особливо відзначу за цей тиждень 71-шу єгерську бригаду, 93-тю та 100-ту механізовані бригади, 25-й окремий штурмовий батальйон, також 425-й окремий штурмовий полк, 14-ту і 4-ту бригади оперативного призначення Національної гвардії України, а також хочу відзначити 5-ту штурмову бригаду, 1-й та 225-й окремі штурмові полки. Дякую вам, воїни, ви справжні!

Я дякую всім, хто воює та працює заради України!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!