Англія

Англійський клуб активно працює над підписанням голкіпера та намагається випередити конкурентів до дедлайну.

Ноттінгем Форест вивчає можливість підписання воротаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги та вже розпочав переговори з "містянами". Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, Форест наразі активно просуває перемовини, попри інтерес до німецького голкіпера з боку інших клубів. Очікується, що Ортега залишить Манчестер Сіті до завершення зимового трансферного вікна.

Штефан Ортега виступає за Манчестер Сіті з липня 2022 року. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює 33-річного воротаря у 5 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ортега ще не провів жодного матчу за Манчестер Сіті, що може стати одним із ключових факторів у його можливому переході.