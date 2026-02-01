Німеччина

Мюнхенський гранд несподівано втратив очки в матчі Бундесліги.

Черговий тур Бундесліги завершився для Баварії не лише втратою важливих очок, а й гучним суддівським скандалом. Після напруженої нічиєї 2:2 проти Гамбурга гравці та тренерський штаб мюнхенців не приховували свого обурення роботою головного арбітра матчу.

Одразу після завершення гри ціла низка зірок Баварії висловила своє обурення роботою головного арбітра матчу. Як повідомляє видання Sport1, у роздягальні було чути, як розлючений Гаррі Кейн вигукнув: "Не на такому рівні!".

Йосип Станішич підтримав партнера, назвавши дії рефері катастрофічними. Більше того, за інформацією Bild, англійський нападник пішов ще далі у своїй критиці, заявивши, що цей суддя був «найгіршим з усіх, кого я коли-небудь зустрічав у футболі.

Капітан команди Мануель Нойєр спробував пояснити причину такого невдоволення: "Якщо суддя стає головною темою розмов після гри — це ніколи не є добрим знаком. В ідеалі арбітра навіть не згадують, бо це означає, що він контролював гру. Але коли вас так часто запитують про нього, це говорить саме за себе", — заявив Ману.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль також не стримував критики, зазначивши, що рефері виглядав розгубленим: "На мій погляд, арбітр був дещо приголомшений подіями на полі та погано оцінив багато ситуацій. Це моя думка, а не виправдання", — наголосив Макс.

Головний тренер Венсан Компані долучився до дискусії, акцентувавши увагу на компенсованому часі. На його думку, зупинок у грі було значно більше, ніж врахував арбітр."Ми могли б зіграти ще 20 або 25 хвилин. Я думаю, що на гру сильно вплинули ці ситуації. Якщо додають лише шість чи сім хвилин, значить, у грі щось пішло не так", — зазначив наставник.

При цьому Компані підкреслив, що має повну повагу до Гамбурга, який зумів відібрати у них очки, але додав: "У мене було відчуття, що чіткі ситуації штучно ускладнювалися", — підсумував тренер.

Попри гнів мюнхенців, аналіз гри показує, що суддівство не було однобічним. Рефері справді не завжди приймав рішення на користь Баварії у спірних моментах (50/50), проте у ключових епізодах діяв переважно вірно. Зокрема, Майкл Олізе намагався намалювати пенальті, кинувшись на газон, і арбітр справедливо проігнорував цей епізод.

Гаррі Кейн також відзначився кількома перебільшеними падіннями у спробах вплинути на рефері. Агресивна реакція Баварії, ймовірно, відображає ті труднощі, з якими лідер зіткнувся проти непоступливого Гамбурга. Гості оскаржували ледь не кожне рішення, часто вимагаючи фіксації гри рукою навіть у моменти, коли м'яч був далеко від рук суперників.

Попри втрату очок і скандал, Баварія залишається на вершині Бундесліги з комфортною перевагою в дев'ять очок. Команда впевнено рухається до чергового чемпіонства і матиме змогу зробити ще один крок до титулу вже наступного тижня у матчі проти Гоффенхайма.