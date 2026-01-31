Англія

Підсумки двох суботніх матчів у 24-му турі АПЛ.

У суботу, 31 січня, стартував 24-й тур Англійської Прем’єр-ліги сезону 2025/26. У перший ігровий день відбулося три матчі, що стартували паралельно. Про матч за участі лондонського Арсеналу можете прочитати окремо.

"Чайки" вийшли вперед на 73-й хвилині завдяки голу Гросса, але у компенсований час Бету врятував для Евертона нічию. Український захисник Віталій Миколенко пропускав матч через травму.

Брайтон — Евертон 1:1

Голи: Гросс, 73 - Бету, 90+7

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу, ван Геке, Данк, Де Кейпер (Велтман, 70) — Аярі, Балеба, Гросс (Мілнер, 90) — Рюттер (Мінте, 60), Велбек (Костулас, 70), Мітома

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Брентвейт (Паттерсон, 89) — Гує (Іроегбунам, 80), Гарнер — Армстронг (Діблінг, 80), Дьюзбері-Голл (Алькарас, 80), Ндіає — Баррі (Бету, 89)

Попередження: Гросс — Брентвейт, Іроегбунам

У паралельній грі ості відкрили рахунок на 33-й хвилині завдяки дальньому удару Крупі, а вже у компенсований час Скотт замкнув простріл Райана, встановивши остаточний рахунок. Підопічні Андоні Іраоли продовжують боротьбу за єврокубкову зону, тоді як "вулвз" залишаються на дні турнірної таблиці.

Вулвергемптон — Борнмут 0:2

Голи: Крупі, 33, Скотт, 90+1

Вулвергемптон: Са — Москера, Агбаду, Буено (Меллер Вольфе, 89) (Ліма, 89) — Гомеш (Бельгард, 71), Гомес, Андре (Аріас, 79), Мане, Буено (Меллер Вольфе, 89) (Ліма, 89) — Арокодаре, Хі Чхан (Странд Ларсен, 70)

Борнмут: Петрович — Сміт (Діакіте, 90), Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Кук — Хіменес (Тот, 86), Крупі (Крісті, 68), Адлі (Вітор, 68) — Еванілсон (Унал, 85)

Попередження: Андре, Москера, Гомес — Хіменес, Адлі, Гілл