Football.ua представляє прев’ю матчу 24-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 1 лютого та розпочнеться о 18:30.
Тоттенгем — Манчестер Сіті, Getty Images
01 лютого 2026, 08:20
У 24-му турі англійської Прем’єр-ліги на вболівальників чекає одна з центральних афіш уікенду — Тоттенгем прийматиме Манчестер Сіті. Протистояння, яке рідко йде за прогнозованим сценарієм, знову обіцяє високий темп, тактичну боротьбу та моменти, що можуть вирішити долю матчу задовго до фінального свистка.
ТОТТЕНГЕМ — МАНЧЕСТЕР СІТІ
НЕДІЛЯ, 1 ЛЮТОГО, 18:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Команда Томаса Франка підходить до гри у дуже суперечливому стані. У Прем’єр-лізі "шпори" не перемагають уже п’ять матчів поспіль, через що тиск на нового наставника помітно зріс. Водночас посеред тижня лондонці здобули переконливу перемогу над Айнтрахтом у єврокубках, що дозволило дещо знизити градус критики та додати впевненості роздягальні.
Проблеми зі стабільністю тісно пов’язані з кадровими втратами. Бергвалль, Девіс і Бентанкур залишаються поза грою, а атакувальна лінія суттєво ослаблена травмами Рішарлісона та Кудуса. Проте у Тоттенгема є свої козирі: агресивна гра Ромеро в захисті, результативні підключення ван де Вена та холоднокровність Соланке в штрафному майданчику. До того ж "шпори" вже обігравали Манчестер Сіті цього сезону, що додає віри у власні сили.
Команда Пепа Гвардіоли також переживає непростий відрізок, нетиповий для манчестерського гранда. Поразки від Манчестер Юнайтед і Буде/Глімта оголили проблеми, насамперед у захисній лінії, де одразу кілька ключових виконавців перебувають у лазареті. Проте останні перемоги над Вулвергемптоном і Галатасараєм повернули відчуття контролю та впевненості, що є досить важливим аспектом у боротьбі за чемпіонський титул з Арсеналом та Астон Віллою.
Навіть за умов серйозних кадрових втрат Сіті залишається командою з величезним класом. Родрі знову доступний і керує грою в центрі поля, а Ерлінг Голанд повернувся на шлях результативності. Додаткову креативність дають Бернарду Сілва та Раян Шеркі, які здатні вирішити епізод одним нестандартним рішенням. Гвардіола чудово розуміє, що матч у Лондоні стане серйозною перевіркою в боротьбі за чемпіонські позиції.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Дансо, Ромеро, ван де Вен — Порро, Біссума, Галлагер, Спенс — Сімонс, Соланке, Одобер
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Хусанов, Геї, О’Райлі — Родрі — Семеньйо, Рейндерс, Бернарду Сілва, Шеркі — Голанд
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1