НЕДІЛЯ, 1 ЛЮТОГО, 18:30 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Томаса Франка підходить до гри у дуже суперечливому стані. У Прем’єр-лізі "шпори" не перемагають уже п’ять матчів поспіль, через що тиск на нового наставника помітно зріс. Водночас посеред тижня лондонці здобули переконливу перемогу над Айнтрахтом у єврокубках, що дозволило дещо знизити градус критики та додати впевненості роздягальні.

Проблеми зі стабільністю тісно пов’язані з кадровими втратами. Бергвалль, Девіс і Бентанкур залишаються поза грою, а атакувальна лінія суттєво ослаблена травмами Рішарлісона та Кудуса. Проте у Тоттенгема є свої козирі: агресивна гра Ромеро в захисті, результативні підключення ван де Вена та холоднокровність Соланке в штрафному майданчику. До того ж "шпори" вже обігравали Манчестер Сіті цього сезону, що додає віри у власні сили.

Команда Пепа Гвардіоли також переживає непростий відрізок, нетиповий для манчестерського гранда. Поразки від Манчестер Юнайтед і Буде/Глімта оголили проблеми, насамперед у захисній лінії, де одразу кілька ключових виконавців перебувають у лазареті. Проте останні перемоги над Вулвергемптоном і Галатасараєм повернули відчуття контролю та впевненості, що є досить важливим аспектом у боротьбі за чемпіонський титул з Арсеналом та Астон Віллою.

Навіть за умов серйозних кадрових втрат Сіті залишається командою з величезним класом. Родрі знову доступний і керує грою в центрі поля, а Ерлінг Голанд повернувся на шлях результативності. Додаткову креативність дають Бернарду Сілва та Раян Шеркі, які здатні вирішити епізод одним нестандартним рішенням. Гвардіола чудово розуміє, що матч у Лондоні стане серйозною перевіркою в боротьбі за чемпіонські позиції.