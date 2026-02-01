Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 31 січня 2026 року.

Каталонська Барселона у матчі 22 туру іспанської Ла Ліги у гостях здобула перемогу над Ельче (3:1).

Перевага команди Ганса-Дітера Фліка над суперниками в цій грі не підлягала жодним сумнівам. От тільки з реалізацією гольових моментів у "блаугранас" були суттєві проблеми.

Посеред першого тайму Ельче взагалі зрівнював рахунок після швидкого пропущеного гола, але Барса продовжувала наполягати на своєму, і цього разу марнотратство біля чужих воріт минулось для неї майже без наслідків.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ельче — Барселона у рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Ельче — Барселона 1:3

Голи: А. Родрігес, 29 — Ямаль, 6, Торрес, 40, Рашфорд, 72

Ельче: Пенья — Дональд, Чуст, Аффенгрубер (Петро, 74), Педроса — Діангана (Нету, 60), Мендоса, Агуадо (Редондо, 55), Валера — А. Родрігес (Сепеда, 74), А. Сілва (Боаяр, 60).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде (Араухо, 84), Кубарсі, Е. Гарсія, Бальде — Ольмо (Берналь, 62), де Йонг, Фермін (Касадо, 85) — Ямал, Торрес (Левандовські, 62), Рафінья (Рашфорд, 46).

Попередження: Дональд, Мендоса — де Йонг