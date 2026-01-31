Англія

Після поразки 0:2 у першому таймі "сині" перевернули гру у другій половині і завершили гру з рахунок 3:2.

У матчі 24-го туру Англійської Прем’єр-ліги Челсі здобув драматичну перемогу над Вест Гемом – 3:2, здійснивши блискучий камбек у другому таймі.

Перший тайм виявився повністю за "молотобійцями". Вже на 7-й хвилині Джаррод Боуен відкрив рахунок після небезпечного прострілу з флангу, скориставшись непорозумінням між захисниками та воротарем Челсі – 0:1. На 36-й хвилині Крайсенсіо Саммервілл подвоїв перевагу гостей після відмінної комбінації з Ван-Біссакою – 0:2. Господарі виглядали розгубленими, створюючи моменти, але не реалізовуючи їх.

Другий тайм став переломним для Челсі. Перший гол Жоау Педру на 57-й хвилині після передачі Веслі Фофани дав команді надію – 1:2. На 70-й хвилині Кукурелья головою зрівняв рахунок після потужного прострілу Коул Палмера – 2:2.

Переможний гол на 90+2-й хвилині забив Енцо Фернандес, організувавши блискучу комбінацію з Палмером і Кайседо – 3:2.

Матч завершився не тільки драматичною перемогою, а й емоційним конфліктом: у компенсований час між гравцями виникла масова бійка, після чого Жан-Клер Тодібо отримав червону картку за агресивні дії проти Жоау Педру.

Челсі — Вест Гем 3:2

Голи: Педро, 57, Кукурелья, 70, Фернандес, 90+2 - Боуен, 7, Саммервілл, 36

Челсі: Санчес — Гюсто (Джеймс, 81), Чалоба, Бадьяшиль (Кукурелья, 46), Гато (Фофана, 46) — Фернандес, Кайседо — Гіттенс (Нету, 26), Палмер, Гарначо (Педро, 46) — Делап

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Мавропанос, Тодібо, Малік Діуф (Скарлз, 81) — Соучек, Фернандеш — Боуен, Пабло (Кілман, 71), Саммервілл — Кастельянос (Вілсон, 76)

Попередження: Кайседо, Фернандес, Педро

Вилучення: Тодібо, 90+11