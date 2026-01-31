Англія

Тимчасовий головний тренер МЮ розглядає можливість повернення нападника з оренди, проте сам гравець налаштований залишитися в Каталонії.

Майкл Кaррік, який наразі виконує обов'язки головного тренера Манчестер Юнайтед, висловив зацікавленість у поверненні Маркуса Рашфорда на Олд Траффорд. За інформацією The Telegraph, Каррік хотів би бачити свого колишнього партнера по команді у складі червоних дияволів наступного сезону, якщо сам залишиться на чолі клубу.

Наразі 28-річний англійський форвард виступає на правах оренди за Барселону, куди він перейшов після того, як виявився непотрібним попередньому наставнику манкуніанців Рубену Аморіму. В Іспанії Рашфорд демонструє переконливу форму: у 31 матчі він забив 9 голів (5 з яких у Лізі чемпіонів) та віддав 9 результативних передач.

Однак повернення до Манчестера може бути складним завданням. Повідомляється, що Рашфорд щасливий у Барселоні. Головний тренер каталонців Хансі Флік задоволений грою англійця, а сам клуб має опцію викупу гравця за 26 мільйонів фунтів.

Ще у грудні Рашфорд заявив: "Я хочу залишитися в "Барсі". Це моя головна мета... Я в ідеальному місці та оточенні, щоб продовжувати свій шлях як футболіст", — наголосив гравець.

Джерела, близькі до гравця, зазначають, що однією з причин його комфорту в Іспанії є значно менший тиск з боку медіа порівняно з тим, що він відчував у Англії. У Барселоні він не є об'єктом критики у разі невдач команди, що дозволяє йому спокійно зосередитися на футболі.