Англія

Майстер стандартів Джеймс Ворд-Проуз — гравець бордових.

Бернлі офіційно оголосив про підписання контракту з англійським хавбеком Джеймсом Ворд-Проузом. Про це прес-служба клубу повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Згідно з офіційною заявою, 31-річний півзахисник приєднався до команди з Вест Гема на правах оренди до кінця поточного сезону. "Ми раді підтвердити прибуття півзахисника Джеймса Ворд-Проуза, який приєднується до клубу на правах оренди до кінця сезону", — йдеться у повідомленні Бернлі.

Прихід Ворд-Проуза — це серйозне підсилення для півзахисту Бернлі. Гравець відомий своєю неймовірною працездатністю, баченням поля та, звісно ж, еталонним виконанням стандартних положень, які стануть грізною зброєю для його нової команди у другій половині сезону.

Наразі, підопічні Скотта посідають 19 сходинку маючи у своєму складі 15 очок. Відстань до найближчого переслідувача — Вест Гема складає 5 пунктів.