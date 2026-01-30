Німеччина

Керманич Баварії розповів про стан лідера мюнхенців, який поступово відновлюється після важкої травми.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував фізичні кондиції Джамала Мусіали. Півзахисник лише нещодавно повернувся до загальної групи після тривалого перебування у лазареті.

"У матчі проти ПСВ Мусіала виглядав дуже свіжим протягом перших 45 хвилин, що мене навіть здивувало. Він демонстрував якісну гру, а його фізичні показники були на високому рівні. Проте згодом він не зміг підтримувати такий темп", — цитує тренера пресслужба клубу.

Бельгійський фахівець підкреслив, що наразі 22-річний хавбек не здатний витримувати графік із трьома матчами на тиждень. Компані впевнений, що футболіст набере оптимальну форму лише з часом.

У поточному сезоні Мусіала встиг взяти участь лише у трьох поєдинках у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч та один асист.

Раніше повідомлялося, що Горецка залишить Баварію після закінчення сезону.