Керманич Баварії розповів про стан лідера мюнхенців, який поступово відновлюється після важкої травми.
Джамал Мусіала, Getty Images
30 січня 2026, 14:24
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував фізичні кондиції Джамала Мусіали. Півзахисник лише нещодавно повернувся до загальної групи після тривалого перебування у лазареті.
"У матчі проти ПСВ Мусіала виглядав дуже свіжим протягом перших 45 хвилин, що мене навіть здивувало. Він демонстрував якісну гру, а його фізичні показники були на високому рівні. Проте згодом він не зміг підтримувати такий темп", — цитує тренера пресслужба клубу.
Бельгійський фахівець підкреслив, що наразі 22-річний хавбек не здатний витримувати графік із трьома матчами на тиждень. Компані впевнений, що футболіст набере оптимальну форму лише з часом.
У поточному сезоні Мусіала встиг взяти участь лише у трьох поєдинках у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один забитий м'яч та один асист.
