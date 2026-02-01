Іспанія

Похмурий матч Ла Ліги завершився без голів.

Хетафе та Сельта Віго завершили зустріч нульовою нічиєю, причому обидві команди мали мало гольових моментів і домінували по черзі в першому та другому таймі.

У першому таймі Хетафе контролював м’яч майже на 60%, завдяки роботі Арамбаррі, Мілли та Маріо Мартіна в центрі поля. Проте домінування не перетворилося на явні моменти. Єдиними гольовими спробами стали удар головою Арамбаррі з кутового та кілька спроб Луїса Васкеса. Сельта надійно захищалася, а Сорія у воротах Хетафе залишався практично глядачем, лише раз рятуючи команду.

Після перерви ролі змінилися. Сельта взяла контроль над грою, змушуючи Хетафе боротися за вихід із власної половини поля. Бордалас не має результативного бомбардира, але його команда покладалася на надійного воротаря Сорію. На 60-й хвилині він врятував команду від гола Морібі, а на 73-й – від удару Борхі Іглесіаса. Хетафе ледве створив небезпечний момент після кутового, коли Маріо Мартін намагався пробити головою.

Матч завершився нульовою нічиєю – результат, який не змінив турнірну ситуацію.

Хетафе — Сельта 0:0

Хетафе: Сорія — Феменія, Дуарте, Джене, Ромеро, Іглесіас — Мартін, Мілья, Арамбаррі — Федеріко, Сатріано

Сельта: Раду — Родрігес, Старфельт, Алонсо — Ель-Абделлауі, Роман, Моріба, Мінгеса — Лопес, Сведберг — Іглесіас