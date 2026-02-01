Німеччина

Гайденгайм двічі виходив вперед, але господарі реалізували пенальті та дотиснули суперника.

У неділю, 1 лютого, в рамках 20-го туру Бундесліги Боруссія Дортмунд на стадіоні Сігнал Ідуна Парк здобула важку перемогу над Гайденгаймом з рахунком 3:2.

Господарі активно розпочали гру і вже на 44-й хвилині відкрили рахунок: Вальдемар Антон переправив м’яч у ворота після подачі кутового. Однак гості не зламалися і в компенсований до першого тайму час Юліан Ніхюс зрівняв рахунок – 1:1.

Після перерви Гайденгайм шокував трибуни: на 48-й хвилині Ніхюс вдруге забив, пробивши з-за меж штрафного – 2:1.

Боруссія Дортмунд відповіла швидко: на 68-й хвилині Серу Гірассі реалізував пенальті, а в наступній атаці оформив дубль, замкнувши точний пас Байєра – 3:2. Нападник міг оформити хет-трик, але на 85-й хвилині не реалізував ще один пенальті.

Боруссія Дортмунд — Гайденгайм 3:2

Голи: Антон 44, Гірассі 68 (п), 69 — Ніхюс 45+5, 48

Боруссія Дортмунд: Кобель — Шлоттербек, Антон, Мане (Зюле, 46) — Свенссон, Нмеча, Беллінгем (Чуквуемека, 58), Коуто (Баєр, 58) — Брандт, Адеємі (Сілва, 69) — Гірассі (Озджан, 90+3)

Гайденгайм: Рамай — Зірслебен, Майнка, Буш — Беренс, Дорш, Ніхюс (Шоппнер, 70), Траоре (Шиммер, 82) — Гонзак (Ібрагімович, 46), Дінкчі (Кауфманн, 82) — Пірінгер (Конте, 82)