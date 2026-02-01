Старі зв’язки можуть допомогти закрити трансфер швидше.
Лютсарел Гертрейдаm Getty Images
01 лютого 2026, 10:26
Нинішній головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот свого часу працював на чолі нідерландського Феєнорда та досягав вражаючих успіхів із командою.
Одним із його підопічних був фланговий захисник Лютсарел Гертрейда, і якщо керманич зрештою перебрався до АПЛ улітку 2024 року, то 25-річний виконавець опинився в той час у німецькому РБ Лейпциг, і лише за рік потому його взяв у оренду Сандерленд.
А коли цієї зими в Ліверпуля загострилась криза кадрів на правому фланзі оборони, Слот згадав про свого колишнього підопічного й тепер намагається переманити його до себе вже в Ліверпуль.
Перемовини перебувають на самому початку, але з наближенням закриття трансферного вікна обіцяють швидко принести бодай-якийсь конкретний результат.
У цьому сезоні на рахунку Гертрейди 19 матчів.