Англія

Старі зв’язки можуть допомогти закрити трансфер швидше.

Нинішній головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот свого часу працював на чолі нідерландського Феєнорда та досягав вражаючих успіхів із командою.

Одним із його підопічних був фланговий захисник Лютсарел Гертрейда, і якщо керманич зрештою перебрався до АПЛ улітку 2024 року, то 25-річний виконавець опинився в той час у німецькому РБ Лейпциг, і лише за рік потому його взяв у оренду Сандерленд.

А коли цієї зими в Ліверпуля загострилась криза кадрів на правому фланзі оборони, Слот згадав про свого колишнього підопічного й тепер намагається переманити його до себе вже в Ліверпуль.

Перемовини перебувають на самому початку, але з наближенням закриття трансферного вікна обіцяють швидко принести бодай-якийсь конкретний результат.

У цьому сезоні на рахунку Гертрейди 19 матчів.