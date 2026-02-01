Італія

Голи Мартінеса та Зелінського принесли перемогу.

Інтер здобув комфортну перемогу над Кремонезе з рахунком 2:0 у матчі Серії А, який відбувся 1 лютого на стадіоні Джованні Зіні в Кремоні. Голами відзначилися Лаутаро Мартінес та Пйотр Зелінський, однак гра була несподівано перервана через фаєр, який влучив у воротаря Кремонезе Еміля Аудеро.

Господарі намагалися загрожувати воротам гостей, але Інтер контролював гру. На 44-й хвилині Лаутаро Мартінес відкрив рахунок після подачі кутового від Федеріко Дімарко, забивши головою з шести метрів – це став 128-й гол аргентинця у Серії А за Інтер.

Другий м’яч забив Пйотр Зелінський, який точним дальнім ударом подвоїв перевагу гостей. Гол відзначився ефектним відскоком у повітрі, який здивував Аудеро.

На 50-й хвилині у гру втрутилися фанати Інтера: у штрафний майданчик Кремонезе кинули фаєр, який спричинив легкий опік нозі воротаря Аудеро, але він продовжив гру після короткої паузи.

Інтер продовжував контролювати м’яч і не дозволяв господарям створювати серйозні моменти. Матч завершився впевненою перемогою гостей 2:0.

Кремонезе — Інтер 0:2

Голи: Лаутаро Мартінес, 16, Зелінськi, 31

Кремонезе: Аудеро, Ф. Терраччьяно, Баширотто, Фоліно, Пеццелла, Мале (Йонсен, 90+5), Дзербін, Грассі (Флоріані Муссоліні, 75), Чеккеріні (Фає, 67), Бонаццолі (Джурич, 67), Варді

Інтер: Зоммер, Біссек, Аканджі, А. Бастоні, Енріке (Дарміан, 60), Зелінські, Сучич (Діуф, 82), Фраттезі (Мхітарян, 60), Дімарко, Ф. Еспозіто (М. Тюрам, 60), Лаутаро Мартінес (Бонні, 74)

Попередження: Чеккеріні, 54, Баширотто 73, Варді, 86