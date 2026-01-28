Англія

Керівництво Манчестер Юнайтед поки не розпочало офіційних перемовин щодо продовження співпраці з досвідченим захисником

Майбутнє капітана Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайра залишається невизначеним. Як повідомляє портал Goal, англійський гранд досі не відкрив офіційні перемовини про продовження контракту з 31-річним центрбеком.

Поки червоні дияволи зволікають із рішенням, ситуацію моніторять інші європейські клуби. Стало відомо, що представники команд із італійської Серії А та турецької Суперліги вже вийшли на контакт з агентами футболіста, вивчаючи можливість трансферу. Чинна угода захисника з манкуніанцями влітку добігає кінця.

Зміна головного тренера Манчестер Юнайтед стала ковтком свіжого повітря для Гаррі Магвайра. Після періоду невизначеності та травми підколінного сухожилля наприкінці 2025 року, 31-річний центрбек знову став фундаментальним гравцем основи під керівництвом Майкла Карріка.

Фахівець, який очолив команду на початку січня, одразу довірив Гаррі місце в центрі оборони у найвідповідальніших поєдинках. Захисник відіграв всі 90 хвилин у переможних матчах проти Манчестер Сіті та Арсеналом. Майкл бачить у Магуайрі не лише виконавця, а й лідера роздягальні, необхідного для стабілізації гри команди.