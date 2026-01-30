Англія

Гравці МЮ задоволені роботою з новим тренером.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес висловився про головного тренера команди Майкла Карріка. Його слова наводить MEN.

«Потрібні люди, які розуміють твої сильні риси. Потрібні люди, які беруть від тебе все найкраще. Майкл саме такий! Він бере все найкраще від усіх. Це стосується не лише гравців, а й співробітників. Його стандарти та структура справді важливі.

Якщо ти зворушуєш моє серце... Я віддам за тебе все. І він вже захопив наші серця. Ви можете бачити на полі, що ми віддаємо все!» – сказав Лісандро.