Туреччина

Гравець у цьому сезоні опинився поза основною командою.

Французький воротар англійського Лідса Іллан Мельє не знайшов спільної мови з головним тренером команди Даніелем Фарке, тому в цьому сезоні ще не провів жодної секунди на футбольному полі.

Покращення ситуації для 25-річного виконавця найближчим часом годі й шукати, тому за пів року до завершення контракту з клубом він розраховував на зимове трансферне вікно, як на можливість змінити робочу атмосферу.

Проте Мельє в підсумку так і не отримав пропозицій від клубів з АПЛ чи топ-5 європейських чемпіонатів, тоді як єдиним реальним претендентом на його підписання наразі залишається турецький Бешикташ.

"Орли" найближчим часом мають зробити пропозицію "павичам" щодо футболіста, із представниками якого мали зустріч напередодні.