18-річний Еван Муні приєднався до лондонського клубу та виступатиме за команду U21.
Еван Муні, пресслужба ФК Арсенал
03 лютого 2026, 16:30
Лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Евана Муні. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті клубу.
Деталі контракту з молодим футболістом не розголошуються. Відомо, що Муні приєднається до академії "канонірів" та виступатиме за команду U21.
Еван є вихованцем шотландського Сент-Міррена, за який дебютував на дорослому рівні на початку сезону-2024/25. Відтоді він провів 23 матчі у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Свій перший м’яч на професійному рівні вінгер забив у грудні 2024 року, зрівнявши рахунок після виходу з лави запасних у виїзному матчі проти Сент-Джонстона (3:2).
Попри юний вік, Муні вже має трофей у своїй кар’єрі. У грудні 2025 року він взяв участь у фіналі Кубка шотландської ліги, в якому Сент-Міррен несподівано обіграв Селтік з рахунком 3:1.
Також новачок Арсенала є гравцем юнацької збірної Шотландії. На його рахунку шість поєдинків у складі команди U19.