Англія

18-річний Еван Муні приєднався до лондонського клубу та виступатиме за команду U21.

Лондонський Арсенал офіційно оголосив про підписання 18-річного вінгера Евана Муні. Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті клубу.

Деталі контракту з молодим футболістом не розголошуються. Відомо, що Муні приєднається до академії "канонірів" та виступатиме за команду U21.

Еван є вихованцем шотландського Сент-Міррена, за який дебютував на дорослому рівні на початку сезону-2024/25. Відтоді він провів 23 матчі у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Свій перший м’яч на професійному рівні вінгер забив у грудні 2024 року, зрівнявши рахунок після виходу з лави запасних у виїзному матчі проти Сент-Джонстона (3:2).

🚨🔴⚪️𝐄𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐎𝐎𝐍𝐄𝐘 (18) is the "Scottish Wonderkid" who just joined the Arsenal🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌟



Firstly Evan Is Right Footed Winger👀



At 1.80m, Evan has 23 Games for St. Mirren & won the Scottish League Cup vs Celtic in December 🔥



Only for 600kpic.twitter.com/VhvKmRNJxK — The Stat Guy (@The_Stat_Guy_10) February 3, 2026

Попри юний вік, Муні вже має трофей у своїй кар’єрі. У грудні 2025 року він взяв участь у фіналі Кубка шотландської ліги, в якому Сент-Міррен несподівано обіграв Селтік з рахунком 3:1.

Також новачок Арсенала є гравцем юнацької збірної Шотландії. На його рахунку шість поєдинків у складі команди U19.